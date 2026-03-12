Hoy en San Luis, las condiciones del día presentan un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas fluctuarán entre los 7.5°C y los 17.7°C. Es un buen momento para disfrutar de una caminata mientras la clima aún es favorable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y la noche, el clima se mantendrá similar con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17.7°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, lo cual puede refrescar un poco el ambiente. Además, la humedad alcanzará un nivel máximo del 66%, sin previsión de lluvia, lo que hace de este un día propicio para actividades al aire libre.

Recuerde tomar medidas preventivas si planea estar fuera durante mucho tiempo.