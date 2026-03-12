Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 12 de marzo de 2026
Clima diario
Hoy en San Luis, las condiciones del día presentan un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas fluctuarán entre los 7.5°C y los 17.7°C. Es un buen momento para disfrutar de una caminata mientras la clima aún es favorable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Por la tarde y la noche, el clima se mantendrá similar con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17.7°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, lo cual puede refrescar un poco el ambiente. Además, la humedad alcanzará un nivel máximo del 66%, sin previsión de lluvia, lo que hace de este un día propicio para actividades al aire libre.
Recuerde tomar medidas preventivas si planea estar fuera durante mucho tiempo.