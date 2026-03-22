Este domingo en Chubut, el día comenzará con un clima fresco. Las temperaturas matutinas se mantendrán alrededor de 7.3°C, evolucionando a un ambiente parcialmente nuboso. No se esperan precipitaciones durante la mañana, y la humedad rondará el 50%. Se prevé una brisa suave durante todo el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 14.7°C. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, no hay pronóstico de lluvias. Durante la tarde y la noche, la humedad aumentará hasta un 79%, pero los vientos se mantendrán moderados con ráfagas máximas de 31 km/h. Será una tarde ideal para realizar actividades al aire libre, siempre considerando las condiciones del viento que pueden ser un factor a tener en cuenta.

La noche continuará con el cielo parcialmente cubierto, permitiendo posibles observaciones astronómicas con una luna visible en su fase creciente. Asegúrate de llevar un abrigo si planeas estar al aire libre ya que la temperatura descenderá progresivamente.