Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de marzo de 2026
Pronóstico diario
Este domingo 22 de marzo de 2026, el clima en Córdoba comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7.3°C, lo que se puede considerar ligeramente fresco. Se espera que la intensidad del viento alcance una velocidad máxima de 23 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica del aire frío.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Para la tarde y hasta entrada la noche, la situación climática continuará con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura máxima alcanzará los 21.9°C, ofreciendo un clima cálido a medida que avance el día. La humedad relativa llegará al 54%, lo que hará que el ambiente sea ligeramente seco. El viento persistirá, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h.
Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:21. Estas horas marcan los momentos ideales para contemplar el cielo.