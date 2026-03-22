Este domingo 22 de marzo de 2026, el clima en Córdoba comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7.3°C, lo que se puede considerar ligeramente fresco. Se espera que la intensidad del viento alcance una velocidad máxima de 23 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica del aire frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y hasta entrada la noche, la situación climática continuará con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura máxima alcanzará los 21.9°C, ofreciendo un clima cálido a medida que avance el día. La humedad relativa llegará al 54%, lo que hará que el ambiente sea ligeramente seco. El viento persistirá, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h.

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:21. Estas horas marcan los momentos ideales para contemplar el cielo.