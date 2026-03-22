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Por Canal 26
domingo, 22 de marzo de 2026, 06:01

Mañana en Corrientes

En Corrientes el día comienza con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas llegan a los 8.2°C, una mañana fresca para la ciudad. Los vientos alcanzarán hasta 9 km/h, lo que ayudará a mantener la sensación de frescura. La humedad rondará el 94%, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente inferior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avanza el día, la temperatura máxima llegará a los 18.8°C, permitiendo disfrutar de una tarde moderadamente cálida. El viento continuará soplando, pero sin superar los 9 km/h, contribuyendo a una experiencia agradable al aire libre. La tarde se mantendrá libre de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia. Ya por la noche, se espera que las condiciones del clima se mantengan similares, asegurando un término del día tranquilo para los habitantes de Corrientes.

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El amanecer en Corrientes está previsto para las 07:42, mientras que el ocaso se dará a las 18:08. Estos horarios ofrecen extensas horas de luz para disfrutar de las actividades diarias y realizar observaciones astronómicas en caso de cielos despejados.