Este domingo 22 de marzo de 2026, el clima en Mendoza presenta una mañana con condiciones parciales de nubosidad y una atmósfera fresca. Las temperaturas alcanzarán mínimas alrededor de 6.6°C, así que es posible que necesites una chaqueta ligera si sales temprano. Aunque la humedad no es alta, se prevé que el cielo permanezca predominantemente claro. El viento será suave, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas mejorarán con el paso de las horas. La temperatura máxima alcanzará los 17.5°C, proporcionando un ambiente más templado. Sin embargo, se espera que el viento aumente ligeramente en intensidad, oscilando entre 10 km/h y hasta 20 km/h en algunos momentos. Si planeas estar al aire libre, considera una capa adicional de ropa para la noche debido al descenso de la temperatura después del anochecer. Las condiciones meteorológicas generales serán agradables, pero con la presencia ocasional de nubes.

Recuerda consultar las actualizaciones del tiempo para asegurarte de que este pronóstico sigue vigente antes de hacer planes importantes al aire libre.