Hoy en Santiago Del Estero, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 9.5°C, ofreciendo un ambiente fresco y húmedo, con la humedad alcanzando valores de hasta un 63%. La velocidad de los vientos llegará a un máximo de 26 km/h, lo que potenciará la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, el termómetro subirá ligeramente y se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 22°C, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Durante las horas finales del día, la humedad se verá reducida a un 31%, asegurando una atmósfera más seca. Los vientos seguirán soplando a una velocidad de 16 km/h, estabilizando el clima nocturno. No se prevén precipitaciones importantes a lo largo del día.