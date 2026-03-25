Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de marzo de 2026
Clima Actual
Como estará el clima esta mañana en Buenos Aires
Esta mañana en Buenos Aires se presenta con un cielo parcialmente nuboso y la temperatura mínima alcanzará los 5.6°C. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas aumentarán hasta llegar a un máximo de 15.7°C. La humedad será notable, alcanzando el 92%, así que se recomienda tener en cuenta la sensación térmica. Para más detalles sobre el clima, consulte nuestra previsión actualizada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Durante la tarde y noche, el clima continuará siendo de cielos despejados, pero se mantendrá la influencia del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, es importante tener un abrigo a mano debido al descenso de la temperatura por la noche.