Como estará el clima esta mañana en Buenos Aires

Esta mañana en Buenos Aires se presenta con un cielo parcialmente nuboso y la temperatura mínima alcanzará los 5.6°C. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas aumentarán hasta llegar a un máximo de 15.7°C. La humedad será notable, alcanzando el 92%, así que se recomienda tener en cuenta la sensación térmica. Para más detalles sobre el clima, consulte nuestra previsión actualizada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el clima continuará siendo de cielos despejados, pero se mantendrá la influencia del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones, es importante tener un abrigo a mano debido al descenso de la temperatura por la noche.