En la mañana de hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 8.6°C, lo que promete una mañana fresca. La humedad se mantendrá alta, por lo que es recomendable llevar un impermeable liviano al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, se prevé que la temperatura suba hasta alcanzar alrededor de 16°C. El cielo continuará presentando nubosidad parcial. En la noche, las condiciones del clima serán similares, con una ligera disminución de la temperatura. Los vientos soplarán durante el día con una velocidad que puede llegar hasta los 8 km/h, manteniendo una brisa fresca en el ambiente.

Nota: Aunque el día será mayormente seco, no se descartan pequeñas lluvias aisladas, por lo que empecemos a considerar llevar un paraguas por precaución al salir en horarios nocturnos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de marzo de 2026

El amanecer está previsto para las 07:28, mientras que el atardecer se dará a las 17:04. Aprovechando estas horas de luz solar podría ser un buen momento para realizar actividades al aire libre.