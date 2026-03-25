El clima en Formosa hoy será mayormente parcialmente nuboso. La temperatura variará entre los 7.9°C en las primeras horas del día y alcanzará hasta los 20.5°C en el punto más cálido. Se prevee que la humedad se encuentre cercan al 66%, lo que podría proporcionar una sensación térmica un poco más fresca durante las primeras horas del día. Los vientos estarán presentes con una velocidad máxima llegando hasta los 9 km/h, lo que promoverá un fresco matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, el clima continuará parcialmente nuboso, manteniendo temperaturas cerca de los 20.5°C. A medida que avance la noche, las temperaturas tienden a disminuir aunque se mantendrán estables. Los vientos serán un poco más calmados comparado a la mañana, alrededor de 5 km/h. Un cielo mayormente despejado se espera antes de la caída del sol.