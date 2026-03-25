Hoy en Jujuy, el clima presentará características particulares por la mañana. Con una temperatura mínima de 4.2°C, se prevé un cielo parcialmente nuboso, aunque sin probabilidades de lluvia. La humedad relativa alcanzará el 46%, con vientos predominando del sur-suroeste, con velocidades de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y la noche, el clima continuará con condiciones de nubosidad parcial. Se alcanzará una temperatura máxima de 18.4°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad será notable con un máximo del 85%. Los vientos podrían llegar a ráfagas de hasta 13 km/h, provenientes del mismo cuadrante.