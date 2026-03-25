Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de marzo de 2026
Tiempo en Jujuy
Hoy en Jujuy, el clima presentará características particulares por la mañana. Con una temperatura mínima de 4.2°C, se prevé un cielo parcialmente nuboso, aunque sin probabilidades de lluvia. La humedad relativa alcanzará el 46%, con vientos predominando del sur-suroeste, con velocidades de hasta 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde y la noche, el clima continuará con condiciones de nubosidad parcial. Se alcanzará una temperatura máxima de 18.4°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad será notable con un máximo del 85%. Los vientos podrían llegar a ráfagas de hasta 13 km/h, provenientes del mismo cuadrante.