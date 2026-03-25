Esta clima en San Juan comienza con el cielo despejado por la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, mientras la máxima alcanzará los 20.4°C. Los vientos serán del norte con una velocidad que podría llegar a 11 km/h. La humedad relativa del aire será alta, oscilando alrededor del 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde, se espera que el sol continúe dominando el cielo, con temperaturas cercanas a los 20°C. A medida que caiga la noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables, con una leve disminución de la temperatura. El viento se mantendrá a una velocidad de hasta 17 km/h, garantizando una noche tranquila.

No se prevé lluvia en el día de hoy, asegurando así un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.