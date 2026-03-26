Para hoy en Mendoza, el clima se presenta con condiciones variables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilan desde los 6.6°C hasta un máximo de 17.5°C. No se anticipan precipitaciones, lo que favorece un comienzo de jornada tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, las condiciones continuarán siendo de nubosidad parcial. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 17.5°C, permitiendo una tarde agradable. Los vientos del sureste soplarán a una velocidad media de 11 km/h. A medida que avance la noche, el cielo podría mantenerse parcialmente nublado, con temperaturas descendiendo nuevamente. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta los índices de humedad, que podrían alcanzar el 62%.