Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de marzo de 2026
Clima hoy
En la mañana de hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, lo que podría requerir un abrigo ligero al salir de casa. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, se recomienda estar preparados. Habrá vientos moderados que alcanzarían hasta 5 km/h, lo que no representa un gran inconveniente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Durante la tarde y la noche, el cielo continuará con nubosidad parcial, mientras las temperaturas subirán a un máximo de 16°C. Los vientos podrían aumentar ligeramente en velocidad, llegando hasta 7 km/h. La humedad relativa será bastante alta con un porcentaje de 62%, lo cual es típico para esta época del año. En cuanto a fenómenos astronómicos, el sol se espera que salga alrededor de las 07:57 horas y se ponga a las 17:50 horas.
Observaciones astronómicas
En Ciudad de Buenos Aires, el sol marcará su presencia a lo largo del día con un amanecer tardío y su puesta en el horizonte a las 17:50 horas. La duración del día será relativamente corta, característica del otoño en el hemisferio sur.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires
Con el clima parcialmente nuboso y temperaturas suaves, es recomendable llevar una chaqueta o suéter en caso de estar al aire libre por largo tiempo. Además, con el incremento de la humedad, es importante mantenerse hidratado y prever posibles cambios del clima durante la tarde.