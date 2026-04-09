En el amanecer de este jueves 9 de abril de 2026, el clima en Entre Ríos será muy agradable con temperaturas iniciales alrededor de 7.8°C. La atmósfera estará parcialmente nubosa, y no se esperan lluvias durante la mañana. La velocidad del viento alcanzará hasta 15 km/h, contribuyendo a una brisa suave que refrescará las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

En la tarde, las temperaturas máximas rondarán los 17.2°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. La humedad alcanzará un nivel máximo del 82%, lo que puede acentuar la sensación de calor. Los vientos del sur, con ráfagas máximas de 24 km/h, continuarán presentes hasta la noche, pero no se prevé precipitación alguna. En la noche, se mantendrán similares condiciones, sin variaciones significativas en el clima.