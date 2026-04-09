Hoy, jueves 9 de abril de 2026, el clima en Mendoza se presentará de manera variada a lo largo del día. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que rondará los 6.6°C. La humedad se mantendrá moderada, alcanzando un porcentaje del 37%. Los vientos soplarán con moderación a una velocidad de hasta 11 km/h, lo cual contribuirá a que las condiciones se mantengan bastante agradables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, el cielo seguirá mostrando nubes dispersas y la temperatura máxima alcanzará los 17.5°C. Será un día ideal para realizar actividades al aire libre sin preocuparse por precipitaciones, ya que no se prevé lluvia durante el día ni la noche. Los vientos seguirán presentes, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h, lo que proporcionará un refrescante alivio del calor durante las horas de la tarde. La noche se pronostica tranquila, con cielos despejados que permitirán una visibilidad clara para quienes deseen admirar el firmamento.

Es un excelente día para salir a caminar o simplemente disfrutar del aire libre en Mendoza, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas para mantenerse hidratados debido a la baja humedad.