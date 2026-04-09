Estado del clima en la mañana

Esta mañana en San Juan, las condiciones climáticas se presentarán con cielo despejado. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 9.2°C, ofreciendo un clima ideal para realizar actividades al aire libre. Si te interesa conocer más sobre el clima, visita nuestro enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.4°C con cielos parcialmente nubosos. Los vientos soplarán del este a una velocidad de hasta 11 km/h, lo que aportará cierta frescura al ambiente. Durante la noche, el clima se mantendrá similar con temperaturas decreciendo gradualmente, ofreciendo una noche tranquila.