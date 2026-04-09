Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, brindando un inicio fresco al día. A medida que avanza la mañana, es probable que el mercurio ascienda progresivamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18.5°C. Las condiciones persistirán con cielos que alternan entre nublado y despejado. Será un día mayormente tranquilo, con vientos provenientes del sector este alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que aportará una sensación agradable en el ambiente.

La humedad se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 85%, lo que puede incrementar la sensación de pesadez del aire en algunos momentos.