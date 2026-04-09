Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de abril de 2026
Tiempo en Santa Fe
Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Fe
Hoy en Santa Fe, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, brindando un inicio fresco al día. A medida que avanza la mañana, es probable que el mercurio ascienda progresivamente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 18.5°C. Las condiciones persistirán con cielos que alternan entre nublado y despejado. Será un día mayormente tranquilo, con vientos provenientes del sector este alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que aportará una sensación agradable en el ambiente.
La humedad se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 85%, lo que puede incrementar la sensación de pesadez del aire en algunos momentos.