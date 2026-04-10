El clima en la mañana

Hoy en La Pampa, se espera un clima con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C y la humedad estará en un nivel alto, alcanzando el 79%. Se prevé que a lo largo del día, la velocidad del viento sea significativa, con ráfagas alcanzando hasta los 22 km/h, lo que aportará una sensación de frescura a la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y la noche, se anticipa que las temperaturas máximas en La Pampa lleguen a los 18.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, y aunque no se esperan precipitaciones, será esencial estar preparado para la brisa constante que podría intensificarse con vientos de hasta 14 km/h. La jornada cerrará con una humedad elevada, alcanzando nuevamente el 40%, antes de que el sol se esconda.