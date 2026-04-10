En la mañana de San Juan, el clima se presenta con un pronóstico de cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán y tendremos un registro mínimo de 9.2°C, con la máxima alcanzando los 20.4°C. La probabilidad de precipitaciones es nula, por lo que será un día mayormente seco. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 11 km/h, mientras que la humedad relativa del aire se mantendrá en un nivel moderadamente bajo, alrededor del 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y la noche, el clima en San Juan experimentará pocas variaciones. Las temperaturas se mantendrán en un rango confortable, sin mayores cambios significativos. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Aunque las condiciones serán estables, es recomendable no olvidar la hidratación y protegerse del sol directo si se planea estar al aire libre por periodos prolongados.