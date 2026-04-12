En Catamarca, la jornada comienza con un cielo ligeramente cubierto, donde las nubes dejarán espacio al sol ocasional. Durante la mañana, las temperaturas llegarán a un máximo de 23.7°C, garantizando un inicio cálido al día. Los vientos alcanzarán una velocidad promedio de 33 km/h. El nivel de humedad se mantendrá considerable, alrededor del 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo favorables con temperaturas que descienden lentamente. La noche presentará cielos parcialmente claros con una mínima de 6.4°C, ideal para actividades al aire libre. La velocidad del viento disminuirá gradualmente, acercándose a los 21 km/h.