Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Clima diario
En Catamarca, la jornada comienza con un cielo ligeramente cubierto, donde las nubes dejarán espacio al sol ocasional. Durante la mañana, las temperaturas llegarán a un máximo de 23.7°C, garantizando un inicio cálido al día. Los vientos alcanzarán una velocidad promedio de 33 km/h. El nivel de humedad se mantendrá considerable, alrededor del 37%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Por la tarde, las condiciones seguirán siendo favorables con temperaturas que descienden lentamente. La noche presentará cielos parcialmente claros con una mínima de 6.4°C, ideal para actividades al aire libre. La velocidad del viento disminuirá gradualmente, acercándose a los 21 km/h.