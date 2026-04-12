Hoy en Santa Cruz, el clima presentará condiciones variadas durante el día. Por la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de 3.4°C. El viento soplará a una velocidad de hasta 25 km/h, manteniendo una humedad del 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, la cobertura nubosa persistirá, con una temperatura máxima alcanzando los 7.3°C. Los vientos se mantendrán del suroeste, incrementando la sensación térmica fresca. Hacia la noche, las condiciones permanecerán estables con nubosidad parcial.