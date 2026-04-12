Este domingo 12 de abril, se prevé un día con clima parcialmente nuboso en Tierra Del Fuego. Durante el amanecer, las temperaturas serán cercanas a los -0.6°C, subiendo gradual y leve hasta máximas de 2.9°C a medida que avance la mañana. La humedad se mantendrá cercana al 96%, brindando un ambiente frío y húmedo, mientras que los vientos soplarán a velocidades de hasta 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y la noche, el pronóstico indica condiciones similares. Las temperaturas no variarán significativamente, llegando a un máximo apenas perceptible de 2.9°C. La humedad seguirá siendo alta, en torno al 96%, con vientos que podrían alcanzar los 17 km/h. Se recomienda abrigarse bien y evitar exposiciones prolongadas al exterior. Debido a las condiciones climáticas, es ideal mantenerse informado de las actualizaciones por cualquier cambio repentino. Recordamos a los residentes que el sol saldrá a las 09:54 y se pondrá a las 17:12.

Nota: Mantenga siempre a mano abrigos adicionales para situaciones de emergencias provocadas por estas variaciones climáticas.