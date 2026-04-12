Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Clima Diario
Este domingo 12 de abril, se prevé un día con clima parcialmente nuboso en Tierra Del Fuego. Durante el amanecer, las temperaturas serán cercanas a los -0.6°C, subiendo gradual y leve hasta máximas de 2.9°C a medida que avance la mañana. La humedad se mantendrá cercana al 96%, brindando un ambiente frío y húmedo, mientras que los vientos soplarán a velocidades de hasta 17 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Por la tarde y la noche, el pronóstico indica condiciones similares. Las temperaturas no variarán significativamente, llegando a un máximo apenas perceptible de 2.9°C. La humedad seguirá siendo alta, en torno al 96%, con vientos que podrían alcanzar los 17 km/h. Se recomienda abrigarse bien y evitar exposiciones prolongadas al exterior. Debido a las condiciones climáticas, es ideal mantenerse informado de las actualizaciones por cualquier cambio repentino. Recordamos a los residentes que el sol saldrá a las 09:54 y se pondrá a las 17:12.
Nota: Mantenga siempre a mano abrigos adicionales para situaciones de emergencias provocadas por estas variaciones climáticas.