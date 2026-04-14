En Ciudad De Buenos Aires, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima estará alrededor de los 8.6°C, y se estima que la máxima llegue a los 16°C. Durante las primeras horas, los vientos soplarán del noroeste con una velocidad media de 5 km/h. La humedad relativa del ambiente alcanzará el 66%

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el clima continuará mayormente nublado, con una humedad del 66%. La velocidad del viento se mantendrá moderada durante la tarde, cercana a los 8 km/h. A medida que avance la noche, no se esperan grandes cambios en la temperatura, pero el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 8 km/h, manteniendo una sensación térmica fresca.