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Ni el reloj, ni la vista: cómo perciben los perros el paso del tiempo y la ausencia de sus dueños, según la ciencia

Los perros no miden el tiempo al igual que las personas. Los veterinarios explican qué método utilizan y cuáles son los parámetros que tienen para saber cuántas horas te encontrás fuera de casa.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Los perros perciben el tiempo distintos que los humanos.
Los perros perciben el tiempo distintos que los humanos. Foto: Gemini
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Salir de casa y encontrar al perro esperando contento detrás de la puerta es una de las escenas más lindas. Ellos demuestran su amor a través de la fiesta y la felicidad, y aunque muchos dueños tienen la sensación de que sus mascotas saben cuando regresan de trabajar, lo cierto es que ellos no tienen una percepción humana del tiempo.

Especialistas en comportamiento animal y veterinaria aseguran que los perros no interpretan las horas como nosotros, sino que, en cambio, construyen una idea del paso del tiempo con las señales del entorno, especialmente gracias a su extraordinario sentido del olfato, considerado el más desarrollado de todos sus sentidos.

Los perros saben cuando los dueños vuelven a casa Foto: Freepik

De hecho, diversas investigaciones científicas muestran que esta capacidad les permite obtener información que resulta imperceptible para las personas. Ellos, además, pueden distinguir nuestro olor a varios metros, por lo que es normal que nos esperen detrás de la puerta al llegar.

No saben leer el reloj: cuál es el método que usan los perros para entender el paso de las horas

Si bien ellos no saben leer un reloj, tiene un sentido desarollado que puede ayudarlos a percibir el paso del tiempo: el olfato. Los perros poseen hasta 300 millones de receptores olfativos, frente a los cerca de 5 o 6 millones que tiene un ser humano, además de una región cerebral dedicada a procesar olores mucho más desarrollada. Esta diferencia les permite detectar cambios mínimos en el ambiente.

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Según la veterinaria y especialista en comportamiento animal Alexandra Horowitz, autora del libro Inside of a Dog e investigadora de la Universidad de Barnard, una de las hipótesis más aceptadas es que los perros perciben cómo el olor de su dueño disminuye gradualmente dentro de la casa después de que se va. Cuando esa intensidad alcanza un determinado nivel, pueden asociarlo con el momento habitual en que la persona suele regresar.

Aunque esta teoría continúa siendo objeto de investigación, coincide con lo que se conoce sobre la extraordinaria capacidad olfativa de los perros y la importancia que tiene este sentido para interpretar el mundo.

Perro en el sillón. Foto: Unsplash

No solo usan el olfato: las rutinas también les indican cuánto tiempo pasó

Los especialistas de explican que el olfato no actúa solo. Los perros son excelentes observadores de los hábitos cotidianos y aprenden rápidamente las rutinas de la casa.

La luz que entra por la ventana, los sonidos del edificio o del barrio, el momento en que pasan determinados vehículos, los horarios de las comidas o incluso la actividad de otros integrantes de la familia funcionan como referencias que les permiten anticipar lo que sucederá después.

Por ese motivo, muchos perros comienzan a esperar junto a la puerta pocos minutos antes de que su dueño llegue, especialmente cuando los horarios son regulares.

Border Collie Foto: unsplash

Cuánto tiempo puede quedarse solo un perro en casa

Los veterinarios de la VCA Animal Hospitals coinciden en que no existe una única respuesta, ya que depende de la edad, el estado de salud, la raza y el nivel de entrenamiento de cada animal.

Como orientación general:

  • Los cachorros necesitan compañía con mayor frecuencia y no deberían permanecer solos durante muchas horas.
  • Un perro adulto sano suele tolerar entre 4 y 8 horas, siempre que tenga agua fresca, un ambiente seguro y oportunidades de hacer ejercicio antes y después de la ausencia.
  • Los perros mayores o con problemas de salud pueden requerir períodos más cortos sin compañía.

Si las ausencias son muy prolongadas o frecuentes, algunos animales pueden desarrollar ansiedad por separación, un trastorno que puede manifestarse con ladridos excesivos, destrucción de objetos, intentos de escape o cambios en sus hábitos.

Por último, los especialistas en cuidado animal recomiendan enriquecer el ambiente con juguetes interactivos, dejar actividades para estimular el olfato y evitar cambios bruscos en las rutinas para favorecer su bienestar.

PerrosMascotasVeterinarios
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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