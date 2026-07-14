El río artificial más largo de América Latina entró en su fase final: así es la megaobra que llevará agua a millones de personas

El Cinturón de las Aguas de Ceará ya supera el 90% de avance y promete transformar el acceso al agua en una de las regiones más afectadas por la sequía en Brasil. Foto: SRH.CE

Una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes de América Latina está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Se trata del Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), un gigantesco sistema de canales artificiales que se construye en el noreste de Brasil con el objetivo de llevar agua a regiones que durante décadas sufrieron los efectos de la sequía.

Con un avance superior al 90%, el megaproyecto encara su etapa final y promete cambiar el panorama hídrico del estado de Ceará. Cuando entre en funcionamiento, permitirá transportar grandes volúmenes de agua a lo largo de unos 145 kilómetros, convirtiéndose en el río artificial más largo de América Latina.

Con 145 kilómetros de extensión, la megaobra será el río artificial más largo de América Latina y abastecerá de agua a millones de personas. Foto: SRH/Gobierno del Estado de Ceará

Además de garantizar el abastecimiento para millones de personas, la infraestructura busca fortalecer la agricultura, la ganadería y el desarrollo económico de una de las zonas más vulnerables del país.

Qué es el Cinturón de las Aguas de Ceará y por qué es una obra histórica

El proyecto nació como respuesta a un problema que afecta desde hace décadas al noreste brasileño: la escasez de agua provocada por las lluvias irregulares, las altas temperaturas y las prolongadas sequías.

Durante años, numerosas comunidades dependieron de soluciones temporales para acceder al agua potable, una situación que también limitó la producción agropecuaria y el crecimiento económico regional.

Para revertir ese escenario, el Gobierno de Ceará impulsó la construcción del Cinturón de las Aguas, una compleja red hidráulica destinada a redistribuir los recursos hídricos hacia las zonas con mayor déficit.

La infraestructura conectará embalses, canales y sistemas de bombeo para garantizar un suministro de agua más estable durante todo el año. Foto: SRH/Gobierno del Estado de Ceará

A fines de 2025, la obra alcanzaba un avance físico cercano al 91%, mientras que las autoridades mantenían el objetivo de finalizar los trabajos durante 2026.

Cómo funcionará el río artificial más largo de América Latina

El funcionamiento del sistema comenzará con la captación de agua desde el embalse de Jati, conectado al Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco, una de las mayores obras de transferencia de agua desarrolladas en Brasil.

A partir de allí, el recurso recorrerá una extensa red de canales artificiales hasta llegar a diferentes municipios del estado de Ceará.

El recorrido finalizará en las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda, reforzando el abastecimiento de agua en distintas localidades.

Para mantener un flujo constante, la infraestructura incorpora:

Canales de conducción.

Reservorios estratégicamente distribuidos.

Sistemas de bombeo.

Conexiones hidráulicas de gran escala.

Este conjunto permitirá trasladar el agua incluso en sectores donde el relieve dificulta el flujo natural.

Además de mejorar el acceso al agua potable, el proyecto busca fortalecer la producción agrícola y ganadera en el noreste de Brasil. Foto: SRH/Gobierno del Estado de Ceará

Qué beneficios tendrá la megaobra para millones de personas

El objetivo principal del proyecto es garantizar un suministro permanente de agua potable para las poblaciones del interior de Ceará. Sin embargo, sus beneficios van mucho más allá del consumo humano.

La disponibilidad de agua durante todo el año permitirá reducir el impacto de las sequías sobre la agricultura y la ganadería, dos actividades fundamentales para la economía regional.

Las autoridades también esperan que la nueva infraestructura impulse inversiones, mejore la productividad del campo y contribuya a reducir la vulnerabilidad de millones de habitantes frente a los fenómenos climáticos extremos.

Cuándo estará terminada la obra

Aunque todavía restan algunos trabajos para completar la infraestructura, el proyecto ya transita su etapa final.

Con más del 90% de ejecución, las previsiones oficiales indican que el Cinturón de las Aguas de Ceará podría concluirse durante 2026, siempre que se mantenga el cronograma previsto.

Una vez operativo, el sistema comenzará a redistribuir el agua hacia distintas regiones del estado de manera permanente.

Considerada una de las obras hidráulicas más importantes del continente, la iniciativa apunta a reducir el impacto de las sequías históricas en el estado de Ceará. Foto: Unsplash.

Una obra que puede cambiar el futuro del noreste de Brasil

Por su magnitud, el Cinturón de las Aguas de Ceará ya es considerado una de las mayores obras hidráulicas de América Latina.

Su éxito dependerá del funcionamiento integral del sistema y de una gestión eficiente del recurso hídrico. Sin embargo, las expectativas son elevadas.

Si cumple los objetivos previstos, el río artificial no solo pasará a la historia por sus dimensiones, sino también por convertirse en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de millones de personas y reducir el impacto de uno de los problemas más persistentes del noreste brasileño.