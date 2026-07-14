El video de Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Suiza que se volvió viral: interrumpió a los jugadores con un pedido inesperado

Lionel Scaloni apareció en la zona mixta tras el triunfo de Argentina ante Suiza y sorprendió a los jugadores con un pedido antes de volver a la concentración. Foto: Captura de pantalla X / @AtaqueFutbolero.

Lionel Scaloni volvió a demostrar que no deja nada librado al azar. Luego del triunfo de la Selección Argentina por 3 a 1 sobre Suiza, que selló el pase a las semifinales del Mundial 2026, el entrenador protagonizó un momento que rápidamente conquistó a los hinchas.

Mientras varios futbolistas aún atendían a los medios de comunicación en la zona mixta, el DT apareció por sorpresa para recordarles que era momento de pensar en la recuperación. Su intervención quedó registrada en un video que se viralizó en cuestión de horas.

Scaloni, apurando a sus jugadores en zona mixta. Video: X / @AtaqueFutbolero.

El video viral de Scaloni tras la clasificación de Argentina

La escena ocurrió cuando ya había pasado la 1.20 de la madrugada. Los jugadores seguían brindando entrevistas luego del partido, pero Scaloni decidió ponerle fin a la jornada con una frase tan simple como contundente. “Chicos, vamos a descansar, viejo”.

La espontánea intervención del entrenador provocó sonrisas entre los futbolistas y también entre los periodistas presentes. En las redes sociales, el video fue compartido miles de veces y muchos usuarios destacaron el liderazgo del técnico y la importancia que le da a cada detalle en plena Copa del Mundo.

Con Argentina a solo un paso de la final, cada hora de descanso puede resultar decisiva, y Scaloni volvió a dejar en claro que la recuperación del plantel es una prioridad.

Lionel Scaloni. Foto: REUTERS

La Selección argentina ya está en Atlanta

Tras dejar atrás la serie frente a Suiza, la delegación argentina viajó desde Kansas City hacia Atlanta, ciudad donde este miércoles enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

El plantel quedó concentrado y este martes realizará la última práctica antes del partido. El entrenamiento está previsto para las 12.30 (hora argentina) en el Atlanta United Training Ground, con los primeros 25 minutos abiertos a la prensa.

Más tarde habrá una zona mixta con tres futbolistas de la Albiceleste y, posteriormente, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa en el estadio donde se disputará la semifinal.

La última publicación que compartió Lionel Messi antes de la semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: Instagram @leomessi

La FIFA confirmó al árbitro para Argentina-Inglaterra

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath para dirigir la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Será su cuarto encuentro en el Mundial 2026 y estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes, mientras que los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni completarán el equipo arbitral.

Ismail Elfath, el árbitro de Argentina-Inglaterra. Foto: REUTERS

Además de la expectativa por el partido, otra noticia despertó la ilusión de los hinchas: la Selección utilizará la camiseta suplente azul y negra frente a Inglaterra.

La elección fue confirmada por la FIFA y rápidamente generó comparaciones con dos antecedentes muy recordados. Argentina eliminó al conjunto inglés utilizando una camiseta predominantemente azul tanto en México 1986 como en Francia 1998.

En cambio, las dos derrotas mundialistas frente a Inglaterra (en 1966 y Corea-Japón 2002) llegaron con la tradicional camiseta celeste y blanca. Aunque se trata apenas de una coincidencia histórica, muchos fanáticos no tardaron en convertir el dato en un nuevo motivo de ilusión antes de una semifinal que volverá a enfrentar a dos de las selecciones con mayor historia en los Mundiales.