El clima en Mendoza hoy martes 14 de abril de 2026 se presentará con una combinación de cielos parcialmente nubosos en las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 6.6°C, lo cual representa una jornada con brisas frescas. La máxima para la mañana estará alrededor de los 17.5°C. Durante la mañana, se espera que la humedad alcance su punto más alto con un nivel del 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En las horas de la tarde, el clima de Mendoza continuará con condiciones similares mientras que los vientos del noroeste aumentarán ligeramente. La temperatura alcanzará un máximo de 17.5°C durante las últimas horas del día. A medida que el sol se ponga, el cielo permanecerá solo parcialmente nublado y la humedad descenderá levemente. Se recomienda llevar algún abrigo ligero si planea actividades al aire libre debido al descenso de las temperaturas al atardecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de abril de 2026

El amanecer está previsto a las 8:34 AM y el atardecer a las 6:35 PM, lo que proporciona un suficiente tiempo de luz diurna para disfrutar de algunas actividades bajo el cielo de Mendoza.