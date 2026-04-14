Previsión del clima en Neuquén

En Neuquén, la mañana de este martes 10 de junio de 2025 comienza de manera apacible. Se espera un clima con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas alrededor de los 4.9°C. Sin posibilidad de precipitación, la sensación térmica será agradable, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, la temperatura alcanzará los 17°C como máximo. Aunque el día seguirá presentándose parcialmente nublado, se mantiene sin probabilidades de lluvias. Los vientos serán una parte importante del día, alcanzando una velocidad máxima de 13 km/h, lo que traerá cierta frescura. La humedad relativa oscilará cerca del 35%, manteniendo el ambiente confortable.

Para la noche, las condiciones se mantendrán similares, sin mayores variaciones de temperatura ni condiciones climáticas adversas.