Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 14 de abril de 2026
Tiempo en Neuquén
Previsión del clima en Neuquén
En Neuquén, la mañana de este martes 10 de junio de 2025 comienza de manera apacible. Se espera un clima con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas alrededor de los 4.9°C. Sin posibilidad de precipitación, la sensación térmica será agradable, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde, la temperatura alcanzará los 17°C como máximo. Aunque el día seguirá presentándose parcialmente nublado, se mantiene sin probabilidades de lluvias. Los vientos serán una parte importante del día, alcanzando una velocidad máxima de 13 km/h, lo que traerá cierta frescura. La humedad relativa oscilará cerca del 35%, manteniendo el ambiente confortable.
Para la noche, las condiciones se mantendrán similares, sin mayores variaciones de temperatura ni condiciones climáticas adversas.