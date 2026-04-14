Estado del clima en la mañana

Esta mañana, en Río Negro, el clima será mayormente despejado con una humedad alrededor del 71%, lo que facilitará una sensación agradable. Las temperaturas mínimas estarán en 6.8°C mientras que las máximas podrían alcanzar 17.1°C. Se esperan vientos suaves con una velocidad promedio de 22 km/h, sin probabilidades de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A lo largo de la tarde y hacia la noche, el clima seguirá siendo mayormente despejado. La máxima alcanzará los 17.1°C y la mínima se mantendrá en 6.8°C a lo largo del día. La humedad podría variar, favoreciendo a un ambiente fresco y agradable. Vientos moderados se esperan durante estas horas, manteniendo una media de 22 km/h. Sin probabilidades de lluvia, el plan para actividades al aire libre sigue firme.

“Un día perfecto para disfrutar al aire libre con un clima acogedor”