Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 14 de abril de 2026
Clima diario
Estado del clima en la mañana
Esta mañana, en Río Negro, el clima será mayormente despejado con una humedad alrededor del 71%, lo que facilitará una sensación agradable. Las temperaturas mínimas estarán en 6.8°C mientras que las máximas podrían alcanzar 17.1°C. Se esperan vientos suaves con una velocidad promedio de 22 km/h, sin probabilidades de precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
A lo largo de la tarde y hacia la noche, el clima seguirá siendo mayormente despejado. La máxima alcanzará los 17.1°C y la mínima se mantendrá en 6.8°C a lo largo del día. La humedad podría variar, favoreciendo a un ambiente fresco y agradable. Vientos moderados se esperan durante estas horas, manteniendo una media de 22 km/h. Sin probabilidades de lluvia, el plan para actividades al aire libre sigue firme.
“Un día perfecto para disfrutar al aire libre con un clima acogedor”