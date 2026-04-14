Hoy en Salta, el clima será parcialmente nuboso. La mañana comenzará con cielos despejados, con una temperatura mínima de 3.4°C. No se esperan precipitaciones durante la jornada matutina, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin contratiempos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo agradables, con el mercurio alcanzando hasta 21.2°C como temperatura máxima. Los vientos se mantendrán a una velocidad máxima de 8 km/h, sin ráfagas que alteren la paz de la tarde. La humedad relativa será del 47%, proporcionando una sensación térmica cómoda.

Para la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, lo cual deja escasas posibilidades de observar las estrellas en su plenitud. No obstante, será un buen momento para disfrutar de una caminata tranquila, aprovechando el clima templado.