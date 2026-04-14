Este martes 14 de abril de 2026, el clima en Santa Cruz se presentará con un cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas serán de 3.4°C mientras que las máximas no superarán los 7.3°C. Los vientos se harán sentir con una velocidad promedio de 25 km/h. La humedad se mantendrá alrededor del 80%, lo que añadirá una sensación de frescor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, el manto de nubes continuará presente, y las temperaturas se mantendrán en un rango fresco. Con una máxima de 7.3°C y mínimas alrededor de 3.4°C, se recomienda abrigarse adecuadamente. Por la noche, el clima seguirá estable con cielos mayormente cubiertos. La velocidad del viento podría disminuir ligeramente, proporcionando un ambiente más calmado mientras se oculta el sol.