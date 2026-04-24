En Corrientes, el clima de este viernes comenzará con un cielo parcialmente nublado. Durante la mañana, las temperaturas estarán entre los 8.2°C como mínima y alcanzarán una máxima de 18.8°C en la tarde. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que no se esperan lluvias significativas. Los vientos soplarán del sector sudeste a una velocidad estimada de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche, el clima se mantendrá estable sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 18.8°C. La humedad será notablemente elevada con un valor cercano al 94%, lo cual dará una sensación de frescura. Los vientos serán suaves, manteniendo la tendencia del sector sudeste.