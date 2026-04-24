Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de abril de 2026
Estado del clima
En Corrientes, el clima de este viernes comenzará con un cielo parcialmente nublado. Durante la mañana, las temperaturas estarán entre los 8.2°C como mínima y alcanzarán una máxima de 18.8°C en la tarde. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que no se esperan lluvias significativas. Los vientos soplarán del sector sudeste a una velocidad estimada de 8 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
En la tarde y noche, el clima se mantendrá estable sin cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 18.8°C. La humedad será notablemente elevada con un valor cercano al 94%, lo cual dará una sensación de frescura. Los vientos serán suaves, manteniendo la tendencia del sector sudeste.