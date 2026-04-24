Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de abril de 2026
Clima Diario
Hoy en Formosa, el clima presentará una mañana con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán frescas, con mínimas en torno a los 7.9°C. No se prevén precipitaciones durante esta parte del día, lo que ofrece un ambiente tranquilo para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas en Formosa continuarán con el cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán máximas cercanas a los 20.5°C. Tampoco se esperan lluvias, así que es un buen momento para disfrutar al aire libre. El sentido y dirección del viento variarán ligeramente, pero se mantendrán suaves, con un pico máximo de 9 km/h. La humedad relativa máxima será del 96%, lo que generará una sensación de frescura para quienes se encuentren a la intemperie.