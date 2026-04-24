Hoy en Formosa, el clima presentará una mañana con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán frescas, con mínimas en torno a los 7.9°C. No se prevén precipitaciones durante esta parte del día, lo que ofrece un ambiente tranquilo para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas en Formosa continuarán con el cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán máximas cercanas a los 20.5°C. Tampoco se esperan lluvias, así que es un buen momento para disfrutar al aire libre. El sentido y dirección del viento variarán ligeramente, pero se mantendrán suaves, con un pico máximo de 9 km/h. La humedad relativa máxima será del 96%, lo que generará una sensación de frescura para quienes se encuentren a la intemperie.