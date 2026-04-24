Hoy San Luis presentará clima mayormente soleado durante la mañana, con temperaturas que partirán desde los 7.5°C. La jornada seguirá con vientos moderados, alcanzando una velocidad máxima de 36 km/h. Se espera una humedad absoluta del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche, el cielo continuará con condiciones parcialmente nubosas, y la temperatura máxima alcanzará los 17.7°C. El viento se mantendrá con rachas fuertes, llegando de nuevo a

36 km/h