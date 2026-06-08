Lluvia y nubes grises en Buenos Aires: hasta cuándo sigue el mal tiempo

Lluvias, tormentas y frío en el AMBA. Foto: NA

La tormenta no cesa en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, complicando el día con una humedad intensa y sin la presencia del sol, oculto detrás de nubes grises que copan el cielo. Es en este contexto en el que los argentinos se preguntan cuándo deja de llover y mejora el clima, y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene la respuesta.

Cuándo deja de llover en Buenos Aires

Según el reporte del SMN, las tormentas terminan hoy lunes 8 de junio a la noche, cuando los registros marquen entre 10% y 40% de probabilidades de lloviznas. Si bien se espera algunas que otras gotas aisladas el miércoles, el ente meteorológico señala que no se esperan lluvias en los próximos días.

Qué pasa con el tiempo mañana martes 9 de junio

En tanto, el pronóstico marca que la mañana de este martes estará marcada por bancos de neblina que complicarán la circulación y el tránsito en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De todas maneras, no se espera que el fenómeno implique riesgos.

En cuanto a las temperaturas, el tiempo marcará una mínima de 9 °C y una máxima de 14 °C, sin precipitaciones ni vientos fuertes.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Cuándo mejora el tiempo

Durante la semana, las máximas se ubicarán entre los 15 y 16 grados, mientras que las mínimas rondarán entre los 9 y 11 grados, valores acordes a esta época del año. Además, los vientos del sudeste favorecerán un ambiente más seco y estable.

De esta manera, el fuerte contraste entre el inicio y el final de la semana quedará en evidencia. Mientras el lunes concentra toda la actividad meteorológica relevante, con alerta amarilla, lluvias intensas y riesgo de anegamientos, los días posteriores mostrarán un escenario mucho más tranquilo, con jornadas frescas, cielos parcialmente despejados y condiciones típicas del invierno porteño.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Martes: mínima de 9 °C y máxima de 14 °C con cielo mayormente nublado y sin lluvias. Se espera neblina por la mañana.

Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de precipitación a la tarde/noche.

Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C con cielo de algo a parcialmente nublado.

Viernes: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo nublado.

Sábado: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo algo nublado.

Domingo: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo mayormente nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias