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Lluvia y nubes grises en Buenos Aires: hasta cuándo sigue el mal tiempo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indicó que la tormenta terminará pronto, pero todavía faltan días para que salga el sol. Cómo sigue el clima en la semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 15:01
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Lluvias, tormentas y frío en el AMBA.
Lluvias, tormentas y frío en el AMBA. Foto: NA
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La tormenta no cesa en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, complicando el día con una humedad intensa y sin la presencia del sol, oculto detrás de nubes grises que copan el cielo. Es en este contexto en el que los argentinos se preguntan cuándo deja de llover y mejora el clima, y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene la respuesta.

Cuándo deja de llover en Buenos Aires

Según el reporte del SMN, las tormentas terminan hoy lunes 8 de junio a la noche, cuando los registros marquen entre 10% y 40% de probabilidades de lloviznas. Si bien se espera algunas que otras gotas aisladas el miércoles, el ente meteorológico señala que no se esperan lluvias en los próximos días.

Qué pasa con el tiempo mañana martes 9 de junio

En tanto, el pronóstico marca que la mañana de este martes estará marcada por bancos de neblina que complicarán la circulación y el tránsito en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De todas maneras, no se espera que el fenómeno implique riesgos.

En cuanto a las temperaturas, el tiempo marcará una mínima de 9 °C y una máxima de 14 °C, sin precipitaciones ni vientos fuertes.

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Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.
Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Cuándo mejora el tiempo

Durante la semana, las máximas se ubicarán entre los 15 y 16 grados, mientras que las mínimas rondarán entre los 9 y 11 grados, valores acordes a esta época del año. Además, los vientos del sudeste favorecerán un ambiente más seco y estable.

De esta manera, el fuerte contraste entre el inicio y el final de la semana quedará en evidencia. Mientras el lunes concentra toda la actividad meteorológica relevante, con alerta amarilla, lluvias intensas y riesgo de anegamientos, los días posteriores mostrarán un escenario mucho más tranquilo, con jornadas frescas, cielos parcialmente despejados y condiciones típicas del invierno porteño.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

  • Martes: mínima de 9 °C y máxima de 14 °C con cielo mayormente nublado y sin lluvias. Se espera neblina por la mañana.
  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de precipitación a la tarde/noche.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 16 °C con cielo de algo a parcialmente nublado.
  • Viernes: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo nublado.
  • Sábado: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo algo nublado.
  • Domingo: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo mayormente nublado.

Recomendaciones del SMN por lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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