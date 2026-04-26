A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 26 de abril de 2026
Clima en La Rioja
El clima para hoy en La Rioja se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que irán desde los 6°C hasta alcanzar un máximo de 21.1°C. Además, se espera una humedad del 40% que mantendrá el ambiente fresco. Los vientos predominan con una velocidad de hasta 10 km/h, lo cual genera una sensación térmica agradable durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
En la tarde-noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares. Se prevé que el cielo esté parcialmente nublado con temperaturas que rondarán los 21.1°C. La humedad relativa se mantendrá en el mismo nivel, favoreciendo un clima estable y sin riesgo de precipitaciones. La velocidad del viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, asegurando una jornada propicia para actividades al aire libre.
Observaciones astronómicas confirman que el sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo aproximadamente 10 horas de luz para disfrutar del día. La luna, por su parte, se alzará a las 17:55 y dejará el cielo despejado a las 07:47. Estos datos son ideales para aquellos interesados en la contemplación del cielo.