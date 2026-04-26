Hoy en Catamarca, el clima se presentará con condiciones parcialmente nubosas en la mañana. Las temperaturas mínimas se prevén alrededor de los 6.4°C, mientras que la temperatura máxima alcanzará aproximadamente los 23.7°C. La humedad será un factor a tener en cuenta, con niveles que podrían variar a lo largo del día.

Asimismo, los vientos alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, aportando una sensación térmica que podría ser ligeramente más fría de lo esperado. Se recomienda llevar un abrigo ligero durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, el panorama meteorológico continuará con nubes dispersas, manteniéndose una tendencia similar en las temperaturas con máximas que rondarán los 23.7°C. Aunque no se esperan precipitaciones, el cielo tendrá intervalos de sol y nubes. Será importante observar el comportamiento del viento, que podría intensificarse hacia el final de la jornada.

Recordamos a nuestros lectores que estos pronósticos están sujetos a cambios y recomendamos mantenerse informados a través de fuentes confiables para cualquier variación en el pronóstico.