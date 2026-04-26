En La Pampa, el clima para esta mañana se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas serán bajas, comenzando en 7.1°C, lo que sugiere un inicio fresco para el día. La humedad alcanzará un promedio de 79%. Durante la mañana, los vientos se moverán a una velocidad considerable de hasta 18 km/h, por lo que es recomendable llevar un abrigo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde, el clima continuará parcialmente nuboso y se espera que las temperaturas se eleven hasta los 18.4°C, una condición bastante confortable comparada con la mañana. Los vientos seguirán a una velocidad similar, manteniéndose en 18 km/h. Ya en la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, haciendo que el ambiente se torne fresco. La humedad persistirá alta, lo que sugiere una sensación algo más fría.

El día finalizará con el ocaso del sol a las 18:08, ofreciendo un cierre agradable para aquellos que disfrutan de las observaciones astronómicas cuando el cielo lo permite.