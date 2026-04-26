Hoy en Neuquén, el clima se presentará parcialmente nuboso desde la mañana, con una temperatura mínima de 4.9°C. Aunque se prevé que no haya precipitaciones, la humedad relativa promedio será de alrededor del 35%. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán a una velocidad de hasta 17 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea ligeramente menor a la temperatura real. Para más detalles, puedes visitar el clima en Argentina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, el cielo seguirá presentándose parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 17°C. Los vientos podrían intensificarse, llegando hasta 17 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que caiga la noche. La puesta de sol está prevista para las 18:16, dejando un claro cielo vespertino y una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 26 de abril de 2026

El sol en Neuquén aparecerá a las 08:22 y se pondrá a las 18:16. Mientras tanto, la luna saldrá a las 17:28 y se ocultará a las 08:22 del día siguiente. Estos fenómenos astronómicos brindan un espectáculo natural para disfrutar.