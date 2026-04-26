Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de abril de 2026
Pronóstico diario
Hoy en Neuquén, el clima se presentará parcialmente nuboso desde la mañana, con una temperatura mínima de 4.9°C. Aunque se prevé que no haya precipitaciones, la humedad relativa promedio será de alrededor del 35%. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán a una velocidad de hasta 17 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea ligeramente menor a la temperatura real. Para más detalles, puedes visitar el clima en Argentina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde, el cielo seguirá presentándose parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 17°C. Los vientos podrían intensificarse, llegando hasta 17 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que caiga la noche. La puesta de sol está prevista para las 18:16, dejando un claro cielo vespertino y una noche tranquila.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 26 de abril de 2026
El sol en Neuquén aparecerá a las 08:22 y se pondrá a las 18:16. Mientras tanto, la luna saldrá a las 17:28 y se ocultará a las 08:22 del día siguiente. Estos fenómenos astronómicos brindan un espectáculo natural para disfrutar.