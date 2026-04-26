Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de abril de 2026
Hoy en San Juan, disfrutaremos de un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 9.2°C, brindando una sensación fresca para iniciar el día. No se prevé precipitación significativa, por lo que las probabilidades de lluvia son bajas. La humedad ronda el 48.6%, proporcionando un ambiente relativamente seco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Durante la tarde y noche, en San Juan, el clima seguirá mostrándose parcialmente nuboso, con una temperatura máxima esperada de 20.4°C. Los vientos llegarán a velocidades de hasta 17 km/h, manteniendo una brisa suave en gran parte de la región. Finalmente, también se disfrutará de un atardecer nublado con pronóstico de temperaturas moderadas, propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se tome en cuenta la baja posibilidad de lluvia.