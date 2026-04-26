Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de abril de 2026
Clima Actual
El día de hoy, el clima en San Luis comenzará con clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7.5°C, subiendo gradualmente hasta alcanzar un pico de 17.7°C. No se espera precipitación durante la mañana, pero la humedad será elevada, alcanzando hasta un 66%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán estables, y si bien la probabilidad de lluvias es baja, el ambiente se mantendrá húmedo. Se recomienda a aquellos que planean actividades al aire libre que tengan en cuenta el viento, que podría alcanzar velocidades de hasta 22 km/h. El viento soplará de manera constante, manteniendo una agradable sensación térmica en la región.
Nota adicional: Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre en San Luis, aunque siempre es recomendable llevar algún abrigo liviano debido a las ráfagas ocasionales de viento.
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