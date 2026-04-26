El día de hoy, el clima en San Luis comenzará con clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7.5°C, subiendo gradualmente hasta alcanzar un pico de 17.7°C. No se espera precipitación durante la mañana, pero la humedad será elevada, alcanzando hasta un 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán estables, y si bien la probabilidad de lluvias es baja, el ambiente se mantendrá húmedo. Se recomienda a aquellos que planean actividades al aire libre que tengan en cuenta el viento, que podría alcanzar velocidades de hasta 22 km/h. El viento soplará de manera constante, manteniendo una agradable sensación térmica en la región.

Nota adicional: Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre en San Luis, aunque siempre es recomendable llevar algún abrigo liviano debido a las ráfagas ocasionales de viento.