Hoy en La Rioja, el clima se presentará con condiciones variables. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso y las temperaturas varíen entre los 6°C, lo que podría invitar a los habitantes a iniciar su día de manera tranquila. Aunque la humedad rondará el 40%, la sensación de frescura será constante. Al mediodía, la fuerza del viento será leve, alcanzando hasta 10 km/h, lo que acompañará el ambiente templado de la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y rápidamente hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, aunque se prevé un incremento en la temperatura máxima, llegando cerca de los 21.1°C. Esto será adecuado para aquellos que buscan disfrutar de actividades al aire libre. El cielo, todavía parcialmente nuboso, brindará cierta cobertura, pero sin probabilidades significativas de precipitaciones. A medida que avanza el día, la velocidad del viento podría incrementarse levemente, alcanzando un máximo de 21 km/h, mientras que las rachas de viento no excederán los 13 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Considerando el perfil climático del día, es recomendable vestir con capas, empezando el día con algo abrigado y, en caso de salir por la tarde, prepararse para disfrutar de un leve calor con una remera ligera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 27 de abril de 2026

Según los datos astronómicos, el sol hará su aparición a las 08:18 AM, marcando el inicio del ansiado día. Por la tarde, se despedirá en el horizonte, aproximadamente a las 06:35 PM. Estas horas son ideales para quienes disfrutan de observaciones astronómicas o buscan disfrutar del paisaje que La Rioja ofrece.