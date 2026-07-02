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Frío extremo en Buenos Aires: cómo estará el clima este jueves 2 de julio y qué dice el pronóstico extendido

La ola de aire polar continuará afectando al Área Metropolitana de Buenos Aires. Este jueves será una de las jornadas más frías del año. Cómo seguirá el clima según el Servicio Meteorológico Nacional.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Frío en Buenos Aires.
Frío en Buenos Aires. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará las jornadas más frías de lo que va del año, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 2 y los 4 grados bajo cero en distintos sectores, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

La intensa masa de aire polar instalada sobre el centro del país continuará generando un ambiente muy frío, con heladas generalizadas y sensaciones térmicas aún más bajas debido a las condiciones invernales.

Este jueves será una de las jornadas más frías del año. Foto: NA

La temperatura para este jueves 2 de julio de 2026

Para este jueves, el organismo prevé una jornada con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de apenas 8 °C, por lo que el frío se mantendrá durante todo el día a pesar de la presencia del sol.

Las primeras horas de la mañana serán las más críticas, con heladas en numerosos sectores del conurbano bonaerense y temperaturas bajo cero en zonas suburbanas y rurales del AMBA.

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Cómo seguirá el tiempo y cuándo llega el alivio Foto: NA

Cómo seguirá el tiempo y cuándo llega el alivio

El viernes el aire polar continuará dominando las condiciones meteorológicas. El SMN anticipa que las temperaturas mínimas serán incluso más bajas que las del jueves, aunque durante la tarde se espera una leve recuperación térmica, con máximas que volverán a ubicarse en los dos dígitos.

A pesar de ese pequeño repunte vespertino, el ambiente seguirá siendo muy frío y las heladas volverán a registrarse al amanecer.

La ola polar continuará durante los próximos días

Los pronósticos indican que la masa de aire frío continuará afectando al AMBA durante los primeros días de julio, manteniendo condiciones típicas de una ola polar, con mañanas gélidas, tardes frescas y escasas probabilidades de lluvias.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío durante las primeras horas del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los grupos más vulnerables frente a las bajas temperaturas.

ClimaServicio MeteorológicoOla PolarPronóstico
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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