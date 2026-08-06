Dijo que su esposa murió por la explosión de un celular, pero terminó imputado por femicidio

Detuvieron a Gerardo Luis Gasparutti por lel femicidio de su esposa María Lucila Pagani. Foto: redes sociales.

El estremecedor caso en Córdoba, que en un principio fue presentado como una presunta explosión de un celular que se estaba cargando dentro de un auto, ahora dio un giro inesperado y es investigado como femicidio.

La fiscal de Instrucción del Distrito 4, Turno 4, Liliana Copello, ordenó la detención e imputó a Gerardo Luis Gasparutti, de 43 años, por el homicidio calificado por el vínculo de su esposa, María Lucila Pagani, de 47.

Así encontraron el auto los bomberos. Foto: redes sociales.

Qué sucedió aquella noche del incendio

María Lucila Pagani, docente e investigadora del Conicet y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), murió a causa de las graves quemaduras que sufrió tras el incendio y vuelco de un Renault Sandero el pasado 14 de junio sobre la ruta E-53. Ella viajaba como acompañante y el acusado manejaba el auto.

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas, a la altura del kilómetro 8 de la ruta provincial, en una zona rural. De acuerdo con la investigación, la pareja se dirigía a un restaurante de Sierras Chicas para festejar en privado sus 15 años de vida en Córdoba. Estaban casados y tenían un hijo de 10 años.

Detuvieron a Gerardo Luis Gasparutti por la muerte de su esposa María Lucila Pagani. Foto: redes sociales.

Pagani era una reconocida especialista en Ciencias Sociales, con una amplia trayectoria académica, ya que se había graduado en Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA), tenía una maestría en Gestión Cultural Internacional en la Università di Genova, en Italia, y otra en Comunicación y Cultura Contemporánea en la UNC. Además, era docente universitaria y cumplía funciones en la Facultad de Ciencias Sociales.

Por su parte, Gerardo Luis Gasparutt formaba parte del equipo directivo de la carrera de Nutrición en la Universidad Empresarial Siglo 21, donde también dicta distintas materias relacionadas con alimentos e higiene. Además, trabaja como asesor para empresas del sector.

Giro en la causa: del accidente al femicidio

Cuando la Policía llegó al lugar de los hechos, encontró el auto completamente incendiado y destrozado, especialmente en el interior. En ese momento, Gasparutti estaba fuera del auto y su esposa presentaba quemaduras de extrema gravedad.

La mujer fue trasladada al Instituto del Quemado de Córdoba, donde permaneció internada con lesiones en más del 65% de su cuerpo hasta que falleció el 17 de junio.

En un primer momento, el acusado dejó en claro que las llamas habían comenzado porque su esposa estaba usando un celular mientras se cargaba dentro del auto. Sin embargo, los peritajes de Bomberos descartaron esa versión, ya que no hallaron el teléfono ni cables de carga, pero sí encontraron presencia de combustible en el sector donde viajaba la víctima.

Detuvieron a Gerardo Luis Gasparutti por la muerte de su esposa María Lucila Pagani. Foto: redes sociales.

A partir de ese resultado, la investigación se enfocó en las comunicaciones de la pareja. Según la fiscalía, las pruebas reunidas indican que el crimen habría sido planificado. La principal hipótesis sostiene que Pagani habría sido sedada con alguna sustancia antes de ser rociada con combustible y que el accidente fue armado para ocultar el homicidio.

Por esa razón, Gasparutti quedó imputado por “homicidio calificado por el vínculo”, un delito que prevé como única pena la prisión perpetua.