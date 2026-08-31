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Hazaña argentina en el US Open: Mariano Navone eliminó a Novak Djokovic en el debut

El tenista bonaerense tuvo la actuación más importante de su carrera profesional tras revertir un marcador adverso y doblegar al serbio en cinco parciales sobre la pista central. Venció a Djokovic en cinco sets, por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, en su debut en el US Open.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Histórico golpe del argentino Mariano Navone: venció a Novak Djokovic en el US Open
Histórico golpe del argentino Mariano Navone: venció a Novak Djokovic en el US Open Foto: EFE
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Mariano Navone logró una hazaña inolvidable en su presentación en el Abierto de Estados Unidos (US Open) al derrotar a Novak Djokovic en cinco sets, por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Ubicado en el puesto 47 del escalafón mundial, Navone se sobrepuso a una desventaja de dos sets a uno ante quien ostenta 24 coronas de Grand Slam y ocupa actualmente el quinto lugar del ranking.

Histórico golpe del argentino Mariano Navone: venció a Novak Djokovic en el US Open Foto: EFE

Esta victoria, en el estadio Arthur Ashe, le permitió al oriundo de Nueve de Julio meterse en la segunda fase del cuarto y último torneo mayor del calendario deportivo.

El cruce representó el primer enfrentamiento oficial entre ambos deportistas sobre la superficie dura de Nueva York.

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Novak Djokovic Foto: EFE

Histórico golpe

El tenista argentino arribó al compromiso tras consolidar una gran campaña a lo largo del año, donde puedo levantar el trofeo en el ATP 250 de Bucarest, alcanzó la definición en Ginebra y registró importantes festejos sobre cemento en los torneos Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

Histórico golpe del argentino Mariano Navone: venció a Novak Djokovic en el US Open Foto: EFE

Por el lado del experimentado jugador nacido en Belgrado, la sorpresiva despedida frustró su aspiración de sumar un nuevo título Grand Slam en esta parte de la temporada. Aunque no cosechó trofeos durante los últimos meses, el serbio venía de disputar la final del Abierto de Australia y meterse entre los cuatro mejores sobre el césped de Wimbledon.

US OpenTenisMariano NavoneNovak Djokovic
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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