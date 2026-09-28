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Es oficial: el Gobierno confirmó el cronograma de feriados por la visita del papa León XIV

Además, creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria para planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de esta visita.

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El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS
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El Gobierno declaró de interés nacional la visita oficial del papa León XIV prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, a la vez que confirmó el esquema de feriados con motivo de la misma y creó una Unidad Ejecutora Especial Temporaria que tendrá como objetivo planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de esta visita.

Así lo indicó a través del Decreto 1103/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial en el cual señaló: “Decláranse de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”.

¿Es feriado el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre?

En tanto, informó que se estableció “como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026” en todo el país, mientras que el martes 10 de noviembre será feriado “exclusivamente en el ámbito de la Provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y el miércoles 11 de noviembre el feriado será en exclusiva “en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

Además, indicó: “Créase, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Visita de Su Santidad el papa León XIV’ que tendrá por objeto planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para la organización y realización de dicha visita y para el cumplimiento de las obligaciones directamente derivadas de ella”.

La citada Unidad “tendrá vigencia hasta el cumplimiento de los objetivos para los cuales se crea, no pudiendo exceder el plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia del presente decreto” y se establecieron los siguientes objetivos a cargo de la misma:

  • a. Coordinar y conducir las acciones de la Administración Pública Nacional vinculadas con la organización y realización de la visita oficial.
  • b. Planificar y coordinar integralmente las actividades vinculadas con la organización de la visita.
  • c. Establecer prioridades, cronogramas y cursos de acción para el cumplimiento de la visita de Su Santidad el papa León XIV.
  • d. Coordinar la intervención de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional necesarias para garantizar el correcto desarrollo de las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la visita de Su Santidad el papa León XIV.
  • e. Canalizar los requerimientos de logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales en relación con la visita.
  • f. Identificar las necesidades de bienes, servicios y contrataciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad.
  • g. Impulsar, coordinar y efectuar las contrataciones necesarias para la organización y realización de las actividades derivadas de la visita de Su Santidad el papa León XIV, y aprobar los gastos que correspondan al desarrollo del objeto del presente, con cargo al Presupuesto General de la Administración Pública Nacional”.
Papa León XIVArgentinaBoletín Oficial
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