Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 1 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo niebla, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Niebla
Viento
Suroeste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
11°
Viento
Sur 15 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 11 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 19 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol17:51
Horas de luz9h 51m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 08:00 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 9h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 1 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 42 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 4 - 14 km/h 0% Neblina
02:00 Este 2 - 12 km/h 0% Niebla
03:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 1 - 3 km/h 0% Niebla
08:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Niebla
09:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Niebla
10:00 Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 8 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 Sur 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Sur 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Sur 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Sur 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Sur 19 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sur 15 - 42 km/h 0% Cubierto
18:00 10° 10° Sur 16 - 32 km/h 0% Cubierto
19:00 10° Sur 16 - 33 km/h 0% Cubierto
20:00 Sureste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sureste 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Buenos Airestiempo en Buenos Aires hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Llega una “bomba polar” a la Argentina:cómo será la irrupción de aire antártico que podría provocar nevadas en varias provincias

    Llega una “bomba polar” a la Argentina: cómo será la irrupción de aire antártico que podría provocar nevadas en varias provincias

  2. Día soleado en Buenos Aires:cómo seguirá el clima este martes 30 de junio y cuándo llegará el frío más intenso del año

    Día soleado en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este martes 30 de junio y cuándo llegará el frío más intenso del año

  3. Ola polar en Buenos Aires:qué día la temperatura bajará a 2 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Ola polar en Buenos Aires: qué día la temperatura bajará a 2 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Alerta naranja por vientos en Buenos Aires:qué municipios suspenden clases y dónde pueden superar los 90 km/h

    Alerta naranja por vientos en Buenos Aires: qué municipios suspenden clases y dónde pueden superar los 90 km/h

  5. Llegó el invierno a Buenos Aires:para qué día se esperan 5 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Llegó el invierno a Buenos Aires: para qué día se esperan 5 °C, según el Servicio Meteorológico Nacional
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei asistió a los festejos por el Día de la Independencia de EEUU en la Embajada y puso en duda su viaje:¿se verá con Trump?

Milei asistió a los festejos por el Día de la Independencia de EEUU en la Embajada y puso en duda su viaje: ¿se verá con Trump?

La ATE tomó la CNEA tras casi 100 despidos y denunció un “desmantelamiento” del sector nuclear

El abrazo tripartito entre Milei, Adorni y Santilli en el acto oficial de juramento como nuevo jefe de Gabinete

El Turco García presentó un proyecto para declarar el Día de la Prevención de Consumos Problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires

Economía

Cajas automáticas y más variedad de productos:cómo es la nueva versión “mini” de un importante supermercado argentino

Cajas automáticas y más variedad de productos: cómo es la nueva versión “mini” de un importante supermercado argentino

El Gobierno otorgó a privados el control de 1.871 kilómetros de rutas y avanza con la privatización

“Efecto serrucho” en la economía:cuáles fueron los rubros que más y menos crecieron en abril

ANSES confirmó el aumento de jubilaciones y asignaciones familiares para julio 2026:cuáles son los nuevos montos

Internacionales

Crisis humanitaria en Venezuela por falta de alimentos y hambre tras el doble terremoto:“Faltaría más ayuda”

Crisis humanitaria en Venezuela por falta de alimentos y hambre tras el doble terremoto: “Faltaría más ayuda”

El megaproyecto vial de Sudámerica que llamó la atención de Elon Musk:está debajo de la Cordillera y mide 10 kilómetros

Netanyahu y su inesperada frase que sacude Medio Oriente:“Nuestra postura es clara”

“Ha puesto en evidencia a un sistema corrupto”:Miguel Ángel Toma apuntó contra el régimen venezolano tras los devastadores terremotos