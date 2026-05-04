Canal 26
Por Canal 26
lunes, 4 de mayo de 2026, 10:00
Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 4 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación92%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:30 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Norte 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Noroeste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Noroeste 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Noroeste 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Noroeste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Noroeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Noroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noroeste 11 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Noroeste 9 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Noroeste 8 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Norte 9 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Norte 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Norte 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Norte 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Norte 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Noroeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noroeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.