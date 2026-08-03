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Qué pedir en una parrilla si querés salir de lo clásico: el restaurante de CABA que sorprende con verduras al fuego

Las brasas ya no son exclusivas de la carne. Con verduras de estación, provoleta y distintas técnicas de cocción, la carta apuesta por sabores intensos, texturas variadas y combinaciones que van mucho más allá del clásico acompañamiento.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Las verduras de estación ganan protagonismo en esta propuesta gastronómica, donde las brasas realzan sabores, aromas y texturas.
Las verduras de estación ganan protagonismo en esta propuesta gastronómica, donde las brasas realzan sabores, aromas y texturas. Foto: Gastronomique Prensa.
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En la gastronomía argentina, la parrilla suele estar asociada casi exclusivamente a la carne. Sin embargo, cada vez más restaurantes buscan ampliar esa tradición y demostrar que las brasas también pueden potenciar verduras, quesos y otros ingredientes.

En ese camino se inscribe la nueva propuesta de Mago Parrilla, en Belgrano, donde las guarniciones dejaron de ser un simple acompañamiento para convertirse en parte central de la experiencia.

Coliflor, cabutia, topinambur, papines andinos y provoleta integran la nueva carta de guarniciones de Mago Parrilla. Foto: Gastronomique Prensa.

La renovada carta apuesta por productos de estación y diferentes técnicas de cocción para resaltar sabores, aromas y texturas. La combinación de brasas, rescoldo, purés, frituras y conservas da lugar a platos que pueden complementar los clásicos cortes o incluso convertirse en una elección por sí mismos.

Según explicó Débora Abrea, chef del restaurante, el objetivo fue replantear el rol de las verduras dentro de una parrilla tradicional. La idea fue darle protagonismo a las verduras y mostrar todo lo que pueden ofrecer cuando pasan por la parrilla. Son guarniciones pensadas para ser originales, tener identidad propia, con mucho sabor, distintas texturas y productos de estación, que es nuestra esencia”.

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Verduras al fuego: qué propone la nueva carta de Mago Parrilla

La propuesta reúne ingredientes que no suelen ocupar un lugar destacado en una parrilla tradicional, pero que encuentran en el fuego un aliado para desarrollar nuevas características.

Ubicado en el barrio porteño de Belgrano, Mago Parrilla propone una experiencia que va más allá de los clásicos cortes de carne. Foto: Gastronomique Prensa.

Entre las opciones aparecen la cabutia, la coliflor, el topinambur, los papines andinos y la provoleta, cada uno trabajado con distintas técnicas para ofrecer perfiles de sabor bien diferenciados.

Uno de los platos destacados es la coliflor, disponible en tres versiones: a las brasas, frita o en puré, acompañada con aceite de jalapeño. También sobresale el topinambur cocido al rescoldo y servido con hinojo, salsa de maní, soja, miel, limón y jengibre, una combinación que equilibra notas dulces, ácidas y especiadas.

Otra alternativa son los papines andinos acompañados por hongos frescos de estación y una salsa elaborada con hongos de pino. A eso se suma una provoleta a las brasas servida con chutney, pomelo y miel, donde el contraste entre el queso, el cítrico y el dulzor genera una combinación diferente a la versión clásica.

Las nuevas preparaciones combinan distintas técnicas de cocción, como brasas, rescoldo, purés y frituras, para ofrecer sabores diferentes. Foto: Gastronomique Prensa.

Una experiencia ideal para combinar sabores

La idea de la carta es que cada comensal pueda crear su propio recorrido gastronómico, eligiendo distintas guarniciones para acompañar carnes o como parte de una degustación de pequeños platos.

“Antes de llegar al plato final probamos muchas combinaciones, distintas técnicas y matices hasta encontrar el equilibrio que buscábamos. Nos interesa explorar ingredientes que no son tan habituales en una parrilla y encontrar nuevas formas de trabajarlos, señaló Abrea sobre el proceso creativo.

La renovada propuesta invita a descubrir que la cocina a las brasas también puede convertir a las verduras en las protagonistas del plato. Foto: Gastronomique Prensa.

La experiencia se completa con una selección de vinos pensada para acompañar tanto los cortes tradicionales como las nuevas preparaciones vegetales, buscando armonías que potencien cada plato.

Ubicado en la esquina de Monroe y Montañeses, en el barrio porteño de Belgrano, Mago Parrilla abre de martes a domingos de 12 a 16 horas, y también por la noche de 20 a 00 horas, ofreciendo una propuesta que invita a descubrir otra forma de entender la cocina a las brasas.

Cómo llegar a Mago Parrilla, en Belgrano

Lo que hay que saber sobre la nueva propuesta de Mago Parrilla

  • Ubicación: esquina de Monroe y Montañeses, en el barrio porteño de Belgrano.
  • La novedad: una carta de guarniciones que convierte a las verduras en protagonistas de la parrilla.
  • Qué ingredientes incluye: cabutia, coliflor, topinambur, papines andinos y provoleta.
  • Cómo se preparan: con técnicas como brasas, rescoldo, purés, frituras y conservas para potenciar sabores y texturas.
  • El diferencial: las guarniciones fueron pensadas para disfrutarse tanto como acompañamiento de las carnes como por sí solas.
  • Maridaje: una selección de vinos acompaña tanto los cortes tradicionales como las nuevas preparaciones vegetales.
  • Instagram: @magoparrilla.
TurismoGastronomíaParrillaCiudad de Buenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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