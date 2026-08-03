Desde Japón hasta Turquía: los destinos del mundo donde los gatos son los verdaderos dueños de las calles

Los destinos del mundo donde los gatos son los verdaderos dueños de las calles. Foto: Unsplash

Para muchos son compañeros inseparables; para otros, auténticos íconos culturales. En diferentes rincones del planeta, los gatos dejaron de ser simples mascotas para transformarse en parte esencial de la identidad local. Tanto es así que ciudades, islas y hasta museos construyeron una relación tan estrecha con los felinos que hoy atraen a miles de turistas curiosos por conocerlos.

Desde Japón hasta Turquía, estos destinos tienen algo en común: los gatos no son apenas un atractivo más, sino protagonistas de historias que mezclan cultura, tradición y turismo.

Aoshima (Japón): la famosa isla de los gatos que conquista a los turistas

Aoshima, una pequeña isla que alcanzó fama internacional por la enorme población de gatos en sus calles. Foto: Unsplash

En el sur de Japón existe un lugar donde los felinos superan ampliamente en número a los habitantes humanos. Se trata de Aoshima, una pequeña isla que alcanzó fama internacional por la enorme población de gatos que recorre libremente sus calles.

Aquí, los visitantes se encuentran con decenas de felinos descansando frente a las viviendas, caminando por los senderos o acercándose con curiosidad a quienes llegan en ferry. Con muy pocos residentes permanentes y una infraestructura turística mínima, Aoshima conserva una atmósfera auténtica y tranquila que la convierte en una experiencia singular para los amantes de los animales.

Kuching (Malasia): la ciudad de los gatos y uno de los destinos más curiosos de Asia

Conocida popularmente como “La Ciudad de los Gatos”, Kuching hizo de esa identidad una marca distintiva. En esta localidad malasia, las referencias felinas aparecen por todas partes: enormes esculturas, estatuas, murales y hasta un museo íntegramente dedicado a los gatos forman parte del paisaje urbano.

La temática convive con históricos edificios, mercados tradicionales y el característico clima tropical de la región, creando una propuesta turística diferente que combina cultura local y pasión por los felinos.

Estambul (Turquía): por qué los gatos son un símbolo cultural de la ciudad

Los gatos forman parte del día a día y se los puede ver caminando entre plazas y mezquitas de Estambul. Foto: Unsplash

Pocas ciudades mantienen una relación tan estrecha con los gatos como Estambul. En la histórica metrópolis turca, los felinos forman parte del día a día y se los puede ver caminando entre plazas, mezquitas, mercados y cafeterías.

Comerciantes, vecinos y visitantes colaboran en su cuidado, alimentándolos y protegiéndolos como parte de una tradición profundamente arraigada. Este vínculo despertó la atención internacional y fue retratado en el premiado documental Kedi, una obra que muestra cómo los gatos se convirtieron en un elemento inseparable del espíritu de la ciudad.

Houtong (Taiwán): el pueblo de los gatos que revitalizó el turismo local

La historia de Houtong es un ejemplo de reinvención. Tras el cierre de las minas de carbón que sostenían la economía local, este pequeño pueblo taiwanés encontró una nueva oportunidad gracias a sus habitantes más inesperados: los gatos.

Hoy, las calles, los cafés, comercios y espacios públicos están decorados con motivos felinos. Cientos de turistas llegan cada año para fotografiarlos y recorrer un destino que logró transformar una etapa de declive económico en una atractiva propuesta turística.

Museo Hermitage (Rusia): los gatos guardianes que protegen una de las mayores colecciones de arte del mundo

Los gatos protegen una de las mayores colecciones de arte del mundo en el Museo Hermitage, Rusia. Foto: Unsplash

En San Petersburgo, los gatos cumplen una misión muy diferente. Desde hace siglos, una colonia vive en los sótanos del Museo Hermitage con el objetivo de proteger las valiosas colecciones artísticas de los roedores.

Actualmente son más de 70 los felinos que forman parte de esta curiosa tradición. Su presencia es tan emblemática que muchos visitantes preguntan por ellos incluso antes de recorrer algunas de las obras más famosas del museo. Lejos de ser una simple anécdota, se convirtieron en una pieza más del patrimonio cultural de la institución.

Turismo felino: cuando los gatos se convierten en la identidad de un destino

Más allá de las postales y las fotografías virales, estos destinos demuestran que los gatos pueden desempeñar un papel mucho más profundo dentro de una comunidad. En algunos lugares son guardianes del patrimonio; en otros, símbolos de tradiciones centenarias o motores de revitalización turística.

Para los viajeros amantes de los felinos, recorrer estos rincones del mundo significa descubrir historias únicas donde cultura, historia y vida cotidiana se entrelazan. Y en cada uno de ellos hay una certeza compartida: los gatos no son simples habitantes del lugar. Son, literalmente, los verdaderos dueños de las calles.